جوائز كاف - ويستمر احتكار المنتخبات.. فاي أول إيفواري يفوز بجائزة أفضل مدرب

توج إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024، في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقام في مراكش بالمغرب.

وتفوق فاي على سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية الذي حصد المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا، وهوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا الذي حقق المركز الثالث بركلات الترجيح.

فاي حقق إنجازا تاريخيا حين تولى قيادة بلاده في منتصف بطولة أمم إفريقيا، بعد إقالة الفرنسي جان لوي جاسيه إثر الخسارة الكارثية 4-0 أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات.

النتائج أسعفت كوت ديفوار للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ليصطدم بحامل اللقب السنغال ويتمكن من إقصائها بركلات الترجيح، ثم يتغلب على مالي والكونغو الديمقراطية وصولا للفوز على نيجيريا في النهائي.

وبذلك بات فاي أول إيفواري في التاريخ يفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

وهو الثاني مع منتخب كوت ديفوار، بعد الفرنسي هيرفي رينار في 2015.

وظلت الجائزة حكرا على مدربي المنتخبات منذ 2017 وحتى الآن، حيث كان آخر مدرب أندية يفوز بها هو بيتسو موسيماني مع ماميلودي صنداونز في 2016.

منذ ذلك الوقت فاز بها هيكتور كوبر مع مصر في 2017، ورينار مع المغرب في 2018، وجمال بلماضي مع الجزائر في 2019، ولم تتم إقامة الجائزة في 2020 و2021، وحين عادت توج بها أليو سيسيه مع السنغال في 2022، ووليد الركراكي مع المغرب في 2023.

وجاءت قائمة الفائزبن بجائزة أفضل مدرب كالتالي:

2000 - سيسيل جونز أتوكواييفيو (غاني - هارتس أوف أوك الغاني)

2001 - برونو ميتسو (فرنسي - منتخب السنغال)

2002 - برونو ميتسو (فرنسي - منتخب السنغال)

2003 - كاديري إيكانا (نيجيري - إنييمبا النيجيري)

2004 - أوكي إيموردي (نيجيري - إنييمبا النيجيري)

2005 - ستيفان كيشي (نيجيري - منتخب توجو)

2006 - مانويل جوزيه (برتغالي - الأهلي)

2007: ييمي تيلا (نيجيري - منتخب نيجيريا تحت 17 عاما)

2007: حسن شحاتة (مصري - منتخب مصر)

2009 - سيلا تيتاه (غاني - منتخب غانا تحت 20 عاما)

2010 - ميلوفان راييفاتش (صربي - منتخب غانا)

2011 - هارونا دولا (نيجري - منتخب النيجر)

2012 - هيرفي رينار (فرنسي - منتخب زامبيا)

2013 - ستيفن كيشي (نيجيري - منتخب نيجيريا)

2014 - خير الدين مضوي (جزائري - وفاق سطيف الجزائري)

2015 - هيرفي رينار (فرنسي - منتخب كوت ديفوار)

2016 - بيتسو موسيماني (جنوب إفريقي - ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي)

2017 - هيكتور كوبر (أرجنتيني - منتخب مصر)

2018 - هيرفي رينار (فرنسي - منتخب المغرب)

2019 - جمال بلماضي (جزائري - منتخب الجزائر)

2022 - أليو سيسيه (سنغالي - منتخب السنغال)

2023 - وليد الركراكي (مغربي - منتخب المغرب)