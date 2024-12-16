جوائز كاف – متفوقا على الشحات وزيزو.. ويليامز أفضل لاعب داخل إفريقيا
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 21:08
كتب : FilGoal
حصل رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2024.
وتقام حفل الجوائز في مدينة مراكش المغربية.
وتسابق كل من حسين الشحات لاعب الأهلي، وأحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك مع ويليامز.
وتألق ويليامز مع فريقه وتوج ببطولة الدوري المحلي في بلاده للموسم السابع على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك فحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 2023.
وكان ويليامز قد برز بوضوح في عبور بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بتصديه لـ 4 ركلات في مباراة واحدة أمام كاب فيردي.
كما ساهم في حسم ميدالية المركز الثالث أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أيضا.
وكان حارس المرمى المغربي ياسين بونو قد حصل على الجائزة في العام الماضي.
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