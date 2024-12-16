3 ألقاب = 3 جوائز.. كوت ديفوار أفضل منتخب في إفريقيا

فاز منتخب كوت ديفوار بجائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2024، في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وفاز الأفيال بالجائزة على حساب منتخب نيجيريا وصيف بطولة أمم إفريقيا، ومنتخب جنوب إفريقيا.

وبذلك يفوز منتخب كوت ديفوار بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1992 و2015.

وتزامنت تتويجات كوت ديفوار بهذه الجائزة مع فوزها بكأس أمم إفريقيا دائمًا، في 1992 و2015 أيضا. 3 ألقاب بـ 3 جوائز للمنتخب الأفضل.

وبذلك يتساوى منتخب كوت ديفوار مع مصر (1998 و2008 و2017) ونيجيريا وغانا بـ 3 مرات لكل منهم.

الصدارة التاريخية لهذه الجائزة بين الجزائر والكاميرون بواقع 7 مرات لكل منهما، يليهما المغرب وتونس والسنغال بـ 4 ألقاب لكل منهم.

وجاءت قائمة المنتخبات الفائزة بهذه الجائزة كالتالي:

1980 - الجزائر

1981 - الجزائر

1982 - الجزائر

1983 - غانا

1984 - الكاميرون

1985 - المغرب

1986 - المغرب

1987 - الكاميرون

1988 - الكاميرون

1989 - الكاميرون

1990 - الكاميرون

1991 - الجزائر

1992 - كوت ديفوار

1993 - نيجيريا

1994 - نيجيريا

1995 - تونس

1996 - جنوب إفريقيا

1997 - المغرب

1998 - مصر

1999 - تونس

2000 - الكاميرون

2001 - السنغال

2002 - السنغال

2003 - الكاميرون

2004 - تونس

2005 - تونس

2006 - غانا

2007 - السنغال

2008 - مصر

2009 - الجزائر

2010 - غانا

2011 - بوتسوانا

2012 - زامبيا

2013 - نيجيريا

2014 - الجزائر

2015 - كوت ديفوار

2016 - أوغندا

2017 - مصر

2018 - موريتانيا

2019 - الجزائر

2022 - السنغال

2023 - المغرب