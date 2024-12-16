جوائز كاف – الليبي معتز إبراهيم أفضل حكم في إفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

معتز إبراهيم - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

توج الليبي معتز إبراهيم بجائزة أفضل حكم في إفريقيا.

وكان إبراهيم قد قاد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي الماضي.

واعترض لاعبو الزمالك عليه كثيرا بعدما احتسب ركلة جزاء للأهلي.

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وانتصر الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 1-1.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

معتز إبراهيم الأهلي الزمالك
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