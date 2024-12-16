جوائز كاف – للمرة الثانية تواليا.. كامارا أفضل لاعب شاب في إفريقيا
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 20:45
كتب : FilGoal
حصل السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.
لامين كامارا
النادي : موناكو
وللمرة الثانية يتوج كامارا بالجائزة، إذ حصل على الجائزة في العام الماضي وقت لعبه مع ميتز.
وسبق أن حصل المغربي أشرف حكيمي على الجائزة عامين على التوالي في 2018 و2019.
وتنافس كامارا مع كل من:
الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج.
والإيفواري عمر دياليتي لاعب رينس.
وانتقل كامارا إلى موناكو قادما من ميتز في الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.
ولعب كامارا 18 مباراة مع موناكو مسجلا هدفين وصانعا مثلهما.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 1267 دقيقة مع فريقه.
نرشح لكم
جوائز كاف - نيجيرية من جديد.. لوكمان أفضل لاعب في إفريقيا جوائز كاف – متفوقا على إبراهيم عادل وأبو علي.. مابولولو يحصل على أفضل هدف جوائز كاف - ويستمر احتكار المنتخبات.. فاي أول إيفواري يفوز بجائزة أفضل مدرب جوائز كاف – ويليامز أفضل حارس مرمى في إفريقيا تسلمها وزير الرياضة.. كاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 جوائز كاف – متفوقا على الشحات وزيزو.. ويليامز أفضل لاعب داخل إفريقيا جوائز كاف - السابعة.. الأهلي أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024 3 ألقاب = 3 جوائز.. كوت ديفوار أفضل منتخب في إفريقيا