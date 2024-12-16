جوائز كاف – للمرة الثانية تواليا.. كامارا أفضل لاعب شاب في إفريقيا

حصل السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.

لامين كامارا النادي : موناكو

وللمرة الثانية يتوج كامارا بالجائزة، إذ حصل على الجائزة في العام الماضي وقت لعبه مع ميتز.

وسبق أن حصل المغربي أشرف حكيمي على الجائزة عامين على التوالي في 2018 و2019.

وتنافس كامارا مع كل من:

الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج.

والإيفواري عمر دياليتي لاعب رينس.

وانتقل كامارا إلى موناكو قادما من ميتز في الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

ولعب كامارا 18 مباراة مع موناكو مسجلا هدفين وصانعا مثلهما.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 1267 دقيقة مع فريقه.