جوائز كاف - صلاح على رأس التشكيل الأفضل لعام 2024.. وهيمنة الدوري الإنجليزي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل الأفضل لعام 2024 الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في حفل جوائزه السنوي.

وكان للدوري الإنجليزي نصيب الأسد من اللاعبين في التشكيل، بتواجد محمد صلاح، ومحمد قدوس نجم وست هام، وإيف بيسوما لاعب وسط توتنام، وأندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

بعده يملك الدوري الفرنسي والتركي والسعودي لاعبين لكل منهما، ويمثل الدوري الإيطالي لاعب واحد هو أديمولا لوكمان نجم أتالانتا والمرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:

أندري أونانا (الكاميرون - مانشستر يونايتد الإنجليزي)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان الفرنسي)

كاليدو كوليبالي (السنغال - الهلال السعودي)

شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية - مارسيليا الفرنسي)

خط الوسط:

محمد قدوس (غانا - وست هام يونايتد الإنجليزي)

سفيان أمرابط (المغرب - فنربخشة التركي)

فرانك كيسييه (كوت ديفوار - الأهلي السعودي)

إيف بيسوما (مالي - توتنام هوتسبر الإنجليزي)

خط الهجوم:

محمد صلاح (مصر - ليفربول الإنجليزي)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي التركي)

أديمولا لوكمان (نيجيريا - أتالانتا الإيطالي)

ويٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش هذا الحدث.

وينافس أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع حسين الشحات لاعب الأهلي ورونوين ويليامز حارس صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وسبق وأن حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة "أربع مرات" وأحمد حسن ومحمد الشناوي من مصر.

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024.

ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.

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