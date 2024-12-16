تسلمها وزير الرياضة.. كاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

السيسي

تسلم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة: "قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف برئاسة باتريس موتسيبي منح أرفع جائزة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تقديراً للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية".

ويٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب.

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وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وينافس أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع حسين الشحات لاعب الأهلي ورونوين ويليامز حارس صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وسبق وأن حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة "أربع مرات" وأحمد حسن ومحمد الشناوي من مصر.

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024.

ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.

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