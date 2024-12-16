جوائز كاف – ويليامز أفضل حارس مرمى في إفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - رونوين ويليامز

حصل رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز على جائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2024.

رونوين ويليامز

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

ويقام حفل الجوائز في مدينة مراكش المغربية.

وتسابق كل من أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد ويحيى فوفانا حارس مرمى أنجي مع ويليامز للحصول على الجائزة.

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وتألق ويليامز مع فريقه وتوج ببطولة الدوري المحلي في بلاده للموسم السابع على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك فحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان ويليامز قد برز بوضوح في عبور بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بتصديه لـ 4 ركلات في مباراة واحدة أمام كاب فيردي.

كما ساهم في حسم ميدالية المركز الثالث أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أيضا.

وكان حارس المرمى المغربي ياسين بونو قد حصل على الجائزة في العام الماضي.

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