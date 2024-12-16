خبر في الجول – وصول معد الزمالك وموعد قيادته للمران

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

شيخ بوزيان

تقرر وصول شيخ بوزيان مخطط الأحمال الفرنسي من اصل جزائري للانضمام إلى جهاز كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تقرر وصول شيخ بوزيان إلى القاهرة غدا الثلاثاء.

وسيتواجد بوزيان في مران الزمالك يوم الأربعاء المقبل للمرة الأولى.

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وسبق لبوزيان أن عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي.

كما سبق لبوزيان العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين بجانب العمل مع العديد من الاندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت الكويتي ومنتخب البحرين.

صاحب الـ 51 عاما عمل مؤخرا في نادي مولودية الجزائر.

تعرف على الجهاز الفني أكثر بالكامل من هنا

الزمالك جروس بوزيان
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