ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2024.

ويقام الحفل في مدينة مراكش المغربية.

وينافس الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، وأحمد سيد "زيزو" وحسين الشحات على أفضل لاعب داخل القارة.

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ويتنافس أيضا هدف إبراهيم عادل مع منتخب مصر في بوتسوانا على أفضل هدف في العام، وأيضا هدف وسام أبو علي مهاجم الأهلي في شباك مازيمبي.

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نهاية الحفل

أديمولا لوكمان يحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

باربرا باندا لاعبة زامبيا أفضل لاعبة في إفريقيا.

جائزة الإنجاز المتميز تذهب للرئيس عبد الفتاح السيسي

مابولولو يفوز بجائزة أفضل هدف في العام

محمد صلاح على رأس أفضل تشكيل في العام

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أفضل مدرب في إفريقيا - إيمرسي فاييه مدرب كوت ديفوار

أفضل مدرب سيدات لمياء بومهدي مدربة مازيمبي

أفضل حارس مرمى رونوين ويليامز

شايماكا نادوزي لاعب منتخب نيجيريا أفضل حارسة مرمى

سناء المسعودي لاعبة الجيش الملكي أفضل لاعبة في إفريقيا

ويليامز أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

مازيمبي أفضل نادي في إفريقيا للكرة النسائية

الأهلي أفضل نادي في إفريقيا

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أفضل منتخب في إفريقيا للرجال - كوت ديفوار

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أفضل منتخب للكرة النسائية - نيجيريا

أفضل لاعب شاب في إفريقيا - لامين كامارا - كوت ديفوار - موناكو

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أفضل حكم في إفريقيا - الليبي معتز إبراهيم

انطلاق الحفل

كاف الاتحاد الإفريقي حفل جوائز كاف
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