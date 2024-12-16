انتهت كرة سلة نصف نهائي المرتبط – الأهلي (56)-(51) الزمالك

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة المرتبط.

في مباراتي الشباب فاز الأهلي في المباراة الأولى والزمالك في المباراة الثانية.

وبذلك في حالة فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الحالية بأكثر من فارق نقطة، سيتأهل إلى نهائي دوري المرتبط.

أما الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة لحسم التأهل.

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انتهت فوز الأهلي 56-51

51-47 للأهلي

47-46 للزمالك

نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 40-30

نهاية الربع الثاني 27-19 للزمالك

19-23 للزمالك

17-12 للزمالك

نهاية الربع الأول بتقدم الزمالك 10-8

9-8 للزمالك

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة سلة دوري المرتبط
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