سيتي ينعي مشجعه الذي توفي خلال دربي مانشستر

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

أكد نادي مانشستر سيتي وفاة أحد مشجعيه خلال لقاء دربي مانشستر ضد جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وأوضح سيتي في بيان: "يعرب نادي مانشستر سيتي عن علمه بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة أحد مشجعينا خلال مباراة الأحد".

وأضاف البيان "يتضامن كل من في النادي مع عائلة وأصدقاء المشجع في هذا الوقت العصيب للغاية".

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وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن حادث سقوط المشجع وقع بالقرب من أحد مداخل الملعب.

إذ قال شاهد عيان إن المشجع أصيب بأزمة قلبية وسقط على الأرض، قبل أن يحاول العاملين في استاد الاتحاد إنقاذه.

وحاول المسعفون إفاقة المشجع بجهاز صدمات القلب لمدة وصلت إلى 20 دقيقة.

وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف، حسب التقرير.

وخسر سيتي دربي مانشستر بشكل درامي، بعدما كان متقدما بهدف منذ الشوط الأول، لكن شباكه اهتزت بهدفين في الدقيقتين 88 و90.

ليواصل نتائجه السيئة في الفترة الأخيرة، إذ انتصر في مباراة واحدة فقط بمبارياته الـ11 الأخيرة، مقابل تعادلين و8 هزائم.

مانشستر سيتي
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