دوري الأبطال والكونفدرالية.. كاف يكشف مواعيد نهائيات بطولات الأندية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 16:49

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

كشف المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد نهائيات بطولة الأندية.

وتختتم منافسات الكونفدرالية يوم 25 مايو المقبل بينما دوري أبطال إفريقيا يوم 1 يونيو.

كما أعلن كاف إقامة النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نوفمبر المقبل.

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وجاءت قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كالآتي:

- نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 17 مايو 2025 والإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

- نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا يوم 24 مايو 2025 والإياب يوم 1 يونيو من نفس العام.

- دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الفترة من 8 إلى 23 نوفمبر 2025.

ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري كل من الأهلي حامل اللقب وبيراميدز.

أما في الكونفدرالية فيمثل مصر كل من الزمالك حامل اللقب والمصري.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا كاف
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