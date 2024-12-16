كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا.. وتأكيد مواعيد بطولات الكبار والشباب والناشئين

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 16:41

كتب : محمد عبد العظيم

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة أمم إفريقيا 2025.

كما كشف مواعيد افتتاح ونهائي بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

وتقام مراسم قرعة أمم إفريقيا للرجال في المغرب يوم 27 يناير المقبل.

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وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

كما أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن منافسات أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والشباب تحت 20 عاما.

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2025 و2026.

ويقام الافتتاح يوم 30 مارس 2025 بينما النهائي يوم 19 أبريل من نفس العام.

بينما كوت ديفوار تستضيف بطولة إفريقيا تحت 20 عاما في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025.

المغرب أمم إفريقيا كاف
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