ماريسكا: المنافسة على لقب الدوري؟ علينا أن نكون واقعيين

يرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن فريقه ليس منافسا على لقب الدوري الإنجليزي، رغم اقترابه من القمة.

انتصر تشيلسي على برينتفورد وقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط، مع مباراة مؤجلة للريدز.

وقال مارسيكا في تصريحات نقلتها B.B.C: "لا يتعلق الأمر بعدد المباريات التي نفوز بها. بل يتعلق بالواقعية".

وأضاف "هناك أشياء يتعين علينا القيام بها بشكل أفضل. لهذا السبب قلت نحن لسنا مستعدين للمنافسة على اللقب".

وأكمل "يمكن للجماهير أن تحلم وتفكر. ولكننا داخل النادي، كفريق، كلاعبين، كطاقم تدريبي، علينا أن نكون واقعيين".

ويمكن لتشيلسي احتلال الصدارة مؤقتا إذا تغلب على إيفرتون الأسبوع المقبل، قبل مباراة ليفربول الصعبة على ملعب توتنام.

إذ يتقدم تشيلسي الآن بأربع نقاط على آرسنال صاحب المركز الثالث وبسبع نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

الفوز على برينتفورد هو السابع تواليا للزرق في كل المسابقات، كما أنه يأتي ضمن سلسلة من 10 مباريات لم يذق فيها الفريق طعم الخسارة.