أموريم: هزمنا سيتي بسحر "فيرجي تايم"

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 13:22

كتب : FilGoal

جوارديولا - أموريم

يرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه استحق الفوز على مانشستر سيتي لأنه ظل في قمة التركيز حتى نهاية اللقاء.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا استحقينا الفوز. كانت مباراة صعبة للغاية، ولكننا آمنا بحظوظنا حتى النهاية، وتمكننا من العودة في النتيجة ثم قلبها لصالحنا".

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وأضاف "في مباراة أرسنال على سبيل المثال، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن اللاعبين لم يؤمنوا بقدرتنا على تحقيق الفوز، بعكس مباراة سيتي، أنا أيضًا كنت أؤمن بحظوظنا".

وتابع "لقد أتى فيرجي تايم وأتى معه سحر خاص. كان يومًا جيدًا بالنسبة لنا"، في إشارة لانتصارات يونايتد في الدقائق الأخيرة منذ عهد أليكس فيرجسون.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ردا على هدف هدف سيتي الذي سجله يوشكو جفارديول في الشوط الأول.

وأكمل المدرب البرتغالي "كان يمكنك أن تشعر أننا قريبين من التسجيل. لقد زدنا من سرعتنا في الانطلاقات، وسنحت لنا بعض الفرص. استطعنا أن نحد من خطورة إرلينج هالاند والخط الأمامي لسيتي".

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

وأصبح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الأول منذ السير أليكس فيرجسون الذي يفوز في الدربي الأول له على مانشستر سيتي، بالتحديد منذ عام 1986.

على الجانب الآخر استمرت معاناة مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا الذي لم يحقق سوى فوز وحيد فقط خلال آخر 11 مباراة بمختلف البطولات.

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