أماد: تمنيت الاحتفال بانتصار دربي مانشستر في أولد ترافورد

تحدث أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد عن الأحاسيس التي شعر بها بعد تألقه أمام مانشستر سيتي وقيادة الشياطين الحمر للفوز.

أماد تسبب في ركلة جزاء وسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليقود يونايتد لفوز مثير في ملعب الاتحاد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال أماد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بأحاسيس رائعة، وهذا أمر طبيعي عندما تفوز على مانشستر سيتي الذي يعد واحدا من أفضل الفرق في العالم بهذه الطريقة في مباراة دربي. أنا سعيد للغاية".

وأضاف "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن هذه مباراة دربي، و إذا كنت ترغب في تحقيق الفوز، فعليك أن تلعب بشراسة أكبر من الخصم، وهذا ما فعلناه، ونحن سعداء بالفوز".

وتابع "كنت سعيدًا بالحصول على ركلة الجزاء. فكرت أن أسدد، ثم رأيت المدافع يركض مندفعا نحوي ثم قام بعرقلتي وتم احتساب ركلة الجزاء".

وأكمل "في كرة الهدف الثاني، كنت واثقًا من قدرة ليساندرو مارتينيز على إيصال الكرة لي. للوهلة الأولى، ظننت أنني لن ألحق بالكرة لأنها كانت سريعة جدًا، ولكنني تمكنت من استلامها ثم سجلت الهدف".

وواصل الإيفواري "أنا سعيد جدًا بالتسجيل في شباك مانشستر سيتي وبالفوز بهذه المباراة. أريد أن أستمتع بهذه اللحظة قبل بدء التركيز على المباراة القادمة".

واستمر "كنت أتمنى أن أحتفل بهذا الهدف في أولد ترافورد مع عدد أكبر من الجماهير، ولكنني احتفلت بالهدف كما أفعل في كل مرة أسجل فيها".

وأتم "لا أقصد التقليل من شأن جماهير مانشستر سيتي أو عدم احترامهم، أنا شخص متواضع، وأريد أن أحتفل بأهدافي فحسب".

النجم الإيفواري سجل أربعة أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات منذ بداية الموسم

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وجاء هدف سيتي عن طريق يوشكو جفارديول.

وأصبح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الأول منذ السير أليكس فيرجسون الذي يفوز في الدربي الأول له على مانشستر سيتي، بالتحديد منذ عام 1986.

على الجانب الآخر استمرت معاناة مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا الذي لم يحقق سوى فوز وحيد فقط خلال آخر 11 مباراة بمختلف البطولات.

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