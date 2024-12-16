مدرب كوت ديفوار: لسوء حظ كولر أن جائزة أفضل مدرب بنفس عام أمم إفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - مارسيل كولر

يرى إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قدّم موسما رائعا.

وخرج كولر من القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024.

بينما يتواجد إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار والمتوج بلقب أمم إفريقيا في القائمة.

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وقال إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عبر قناة الحياة: "سعيد بتواجدي في القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدير فني في إفريقيا لعام 2024 وأتمنى حصد الجائزة وسأكون فخورا جدا بذلك".

وشدد "أتمنى تتويجي بجائزة أفضل مدرب من أجل كوت ديفوار".

وتابع فاييه "بقية المرشحين لجائزة أفضل مدرب يستحقون بالطبع التواجد".

وواصل فاييه "مارسيل كولر قدّم موسما رائعا وتوج بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".

وأوضح "أعتقد أن لسوء حظه تقديم ذلك في نفس العام الذي أقيمت فيه كأس أمم إفريقيا".

واختتم فاييه تصريحاته "ربما يكون كولر مرشحا للعام المقبل لحصد الجائزة، وأعتقد إذا لم تكن أمم إفريقيا هذا العام لكان قد حصد اللقب".

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