مواعيد اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024.. حفل توزيع جوائز كاف

يشهد اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر ديسمبر 2024 مراسم حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

وينطلق الحفل في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ويقام الحفل في مدينة مراكش المغربية.

وتذاع مراسم الحفل عبر قنوات بي إن سبورتس ومنصة كاف عبر يوتيوب وقناة أون تايم سبورتس والرياضية المغربية.

ومن المقرر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

ويتسلم الجائزة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نيابة عن رئيس الجمهورية.

وينافس أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع حسين الشحات لاعب الأهلي ورونوين ويليامز حارس صنداونز الجنوب إفريقي.

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024، ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

كما تواجد أحمد رمضان المدير الفني لسيدات مسار في القائمة المختصرة لأفضل مدير فني لفريق بالكرة النسائية في إفريقيا.

وتتنافس حبيبة صبري حارس مرمى سيدات مسار على جائزة أفضل لاعبة شابة 2024.

كرة سلة

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط على صالة برج العرب.

وتقام مواجهة المرتبط تحت 16 عاما في تمام الرابعة عصرا بينما مواجهة الكبار في السادسة مساء.