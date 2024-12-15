الطرد الثاني بعد الصافرة.. تشيلسي يقترب من ليفربول وتوتنام يسحق ساوثامبتون

تغلب تشيلسي على برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مارك كوكوريا في الدقيقة 43، بعد تمريرة من نوني مادويكي.

وفي الدقيقة 63 أجرى برينتفورد أول تبيدلاته بنزول فيتالي جانيلت بدلا من ميكيل دامسجارد.

بينما حل فابيو كارفاليو وكيفن شيد وكريستوفر أجير بدلا من ييجر يارموليوك ويوان ويسا ومادس راسموسين، في الدقيقة 76.

وتمكن نيكولاس جاكسون من حسم المباراة في الدقيقة 80 بالهدف الثاني بعد بينية من إنزو فيرنانديز.

وترك جاكسون موقعه ليحل كريستوفر نكونكو بدلا منه في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 90 سجل برايان مبومو هدف تقليص الفارق بعد تمريرة من البديل كيفن شيد.

وتلقى كوكوريا الإنذار الأول في الدقيقة 95 بسبب تدخل قوي، ثم تلقى الإنذار الثاني عقب صافرة النهاية ليخرج ببطاقة حمراء.

وللمرة الثانية في نفس الجولة تتكرر واقعة الطرد بعد صافرة النهاية، حيث حدثت لظهير أيسر آخر أيضا هو ريان أيت نوري لاعب وولفرهامبتون.

تشيلسي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، حيث تراجع من المركز العاشر الذي ارتقى إليه توتنام بفارق الأهداف.

توتنام انقض على المركز العاشر بفوز ساحق على ساوثامبتون بخمسة أهداف دون رد.

سجل الخماسية جيمس ماديسون "هدفين" في الدقيقتين 1 و45+4، وسون هيونج مين في الدقيقة 12 وديان كولوسيفسكي في الدقيقة 14، وبابي ماتار سار في الدقيقة 25.

النتيجة أبقت ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، بفارق 9 نقاط عن السابع عشر ليستر سيتي في أقرب مراكز الأمان.