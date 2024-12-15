الطرد الثاني بعد الصافرة.. تشيلسي يقترب من ليفربول وتوتنام يسحق ساوثامبتون

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

كول بالمر - كوكوريا

تغلب تشيلسي على برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مارك كوكوريا في الدقيقة 43، بعد تمريرة من نوني مادويكي.

وفي الدقيقة 63 أجرى برينتفورد أول تبيدلاته بنزول فيتالي جانيلت بدلا من ميكيل دامسجارد.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتنازل عن الوصافة بالخسارة من لايبزيج برناردو سيلفا: كنا مثل فريق 14 عاما ضد يونايتد.. وقرارتنا كانت ساذجة جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا

بينما حل فابيو كارفاليو وكيفن شيد وكريستوفر أجير بدلا من ييجر يارموليوك ويوان ويسا ومادس راسموسين، في الدقيقة 76.

وتمكن نيكولاس جاكسون من حسم المباراة في الدقيقة 80 بالهدف الثاني بعد بينية من إنزو فيرنانديز.

وترك جاكسون موقعه ليحل كريستوفر نكونكو بدلا منه في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 90 سجل برايان مبومو هدف تقليص الفارق بعد تمريرة من البديل كيفن شيد.

وتلقى كوكوريا الإنذار الأول في الدقيقة 95 بسبب تدخل قوي، ثم تلقى الإنذار الثاني عقب صافرة النهاية ليخرج ببطاقة حمراء.

وللمرة الثانية في نفس الجولة تتكرر واقعة الطرد بعد صافرة النهاية، حيث حدثت لظهير أيسر آخر أيضا هو ريان أيت نوري لاعب وولفرهامبتون.

تشيلسي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، حيث تراجع من المركز العاشر الذي ارتقى إليه توتنام بفارق الأهداف.

توتنام انقض على المركز العاشر بفوز ساحق على ساوثامبتون بخمسة أهداف دون رد.

سجل الخماسية جيمس ماديسون "هدفين" في الدقيقتين 1 و45+4، وسون هيونج مين في الدقيقة 12 وديان كولوسيفسكي في الدقيقة 14، وبابي ماتار سار في الدقيقة 25.

النتيجة أبقت ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، بفارق 9 نقاط عن السابع عشر ليستر سيتي في أقرب مراكز الأمان.

تشيلسي توتنام كوكوريا
نرشح لكم
بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه برونو فيرنانديز: ضربة الجزاء كانت فرصة لتعويض الانفراد.. وديالو لديه الكثير ليقدمه فودين: لم نعتد على خسارة هذا العدد من المباريات.. ولدينا مشكلة ذهنية برناردو سيلفا: كنا مثل فريق 14 عاما ضد يونايتد.. وقرارتنا كانت ساذجة جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين الشاب ديالو يزيد أوجاع بيب.. يونايتد ينتصر على سيتي في دربي مانشستر الأول لـ أموريم تشكيل تشيلسي - عودة مادويكي في مواجهة برينتفورد
أخر الأخبار
بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه دقيقة | الكرة الأوروبية
الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
أسوأ منافسة في العالم.. برشلونة يرد هدية مدريد بالخسارة أمام ليجانيس 32 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن موعد حفل "ذا بيست" وطريقة جديدة لإقامته 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: الاتحاد العربي بصدد إعلان إقامة كأس العرب للأندية في القاهرة 53 دقيقة | الوطن العربي
برونو فيرنانديز: ضربة الجزاء كانت فرصة لتعويض الانفراد.. وديالو لديه الكثير ليقدمه ساعة | الكرة الأوروبية
محمد الشناوي يوضح حقيقة مشادته مع جمهور الأهلي ويؤكد: أنا في صدمة ولن أرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد