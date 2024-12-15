جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا

مدح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي لاعبه ماتيوس نونيس رغم تسببه في ركلة جزاء وتسجيل مانشستر يونايتد هدف التعادل.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ سكاي سبورتس: "لم نلعب بطريقة جيدة، في السابق كانت الأمور سلسة للغاية، الآن نعاني لأسباب مختلفة، تعرضنا للكثير من الهزائم".

وأضاف "مانشستر يونايتد استحوذ على الكرة الشوط الأول دون خطورة على مرمانا، ونحن أهدرنا هدفين وهو أمر صعب للغاية".

وأكمل "لا يمكنني إلقاء اللوم على أي لاعب لأن الأمر ليس كذلك، لم نلعب بأفضل ما لدينا ولسنا في حالتنا الطبيعية ونعاني".

وتابع "لم نخسر هذا العدد من المباريات خلال موسمين والآن حدث ذلك في 8 لقاءات، علينا المضي قدما ومحاولة إيجاد حل والفوز".

وواصل "هذه ليست الهزيمة الأصعب بالنسبة لي خلال 9 أعوام، الخسائر في دوري أبطال أوروبا أسوأ، الآن نحتاج للفوز لتحسين معنوياتنا لأن الأمر يزداد سوءا، يجب أن أجد الحل وحتى الآن لم أفعل ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "عليك أن تكون حذرا في منطقة الجزاء، الأمر لا يتعلق بـ ماتيوس نونيس، لقد لعب جيدا حقا".

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.