أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - روبن أموريم

أرجع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد فوز فريقه في دربي المدينة ضد مانشستر سيتي إلى لاعبي فريقه.

وقال أموريم عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "أظن أن الأمر كان مهما أن نحقق فوزا مثل هذا، في النهاية هي 3 نقاط لكننا نهتم بسعادة الجماهير".

وأضاف "نقطة التحول في دربي مانشستر هي اللاعبين الذين آمنوا بنفسهم وعرفوا أنهم قادرين على تحقيق الفوز".

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وواصل "يجب أن نعترف بمجهود اللاعبين وأن كل شيء يرجع له، أنا معجب بهذه المجموعة بالكامل".

وأتم تصريحاته "لا أريد الحديث عن عن الأمور الفردية ولكن بالتأكيد أماد ديالو كان مهما بالنسبة لنا وتواجد عندما كنا في حاجة له، لكن الفريق بالكامل كان جيدا".

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

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