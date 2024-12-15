صلاح محسن: أهنئ اللاعبين على الأداء ضد الزمالك بعد رحلة طيران شاقة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري - بلاك بولز

عبر صلاح محسن لاعب المصري عن سعادته بأداء فريقه ضد الزمالك.

أوقف الزمالك سلسلة تفوق المصري وفاز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

وقال محسن لقناة بي إن سبورتس: "المصري والزمالك كبار على مستوى مصر، نحن نلعب بشكل جيد في الدوري وإفريقيا، ونأمل للتأهل إلى الدور المقبل".

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وأتم "الزمالك لعب جيدا، لكن نحن عدنا من رحلة طيران شاقة، ولذلك يجب تهنئة اللاعبين على الأداء ضد فريق قوي".

ولم ينتصر الزمالك على المصري في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات (تعادل و4 هزائم).

وحقق الزمالك أول فوز له على المصري منذ التفوق في 2022 لحساب كأس مصر بهدف دون رد في ربع النهائي آنذاك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما ظل المصري في المركز الثاني بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 5 يناير 2025 على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

وتواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادا لتولي المهمة خلفا لجوزيه جوميز.

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