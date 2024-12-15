الشاب ديالو يزيد أوجاع بيب.. يونايتد ينتصر على سيتي في دربي مانشستر الأول لـ أموريم

فاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو، وجاء هدف سيتي عن طريق جفارديول.

وأصبح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الأول منذ السير أليكس فيرجسون الذي يفوز في الدربي الأول له على مانشستر سيتي، بالتحديد منذ عام 1986.

على الجانب الآخر استمرت معاناة مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا الذي لم يحقق سوى فوز وحيد فقط خلال آخر 11 مباراة بمختلف البطولات.

وصف المباراة

تلقى مانشستر يونايتد ضربة مبكرة بعدما تعرض لاعبه ماسون ماونت للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 14 ويشارك بدلا منه كوبي ماينو.

وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة 37 بضربة رأسية من المدافع يوشكو جفارديول بعد عرضية من ركنية نُفذت سريعا عن طريق كيفين دي بروين.

واشتعلت الأمور فوق أرض الملعب ونشبت مشادة بين اللاعبين بسبب اشتباك بين كايل ووكر وراسموس هويلوند.

وكاد مانشستر أن يسجل التعادل بعد كرة عرضية اصطدمت في الدفاع وكادت تسكن الشباك لكن إيدرسون أبعدها إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني كاد برونو فيرنانديز أن يسجل التعادل بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

الأحمر يقلب الطاولة

وكانت المباراة تذهب نحو فوز مانشستر سيتي إلى أن ماتيوس نونيز أخطأ في إعادة الكرة لحارسه إيدرسون في الدقيقة 85 ليخطفها الشاب أماد ديالو.

بعدها اضطر نونيز لعرقلة ديالو ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد.

وتقدم برونو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 88.

برونو فيرنانديز يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد من علامة الجزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/bdKq4nUv0p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

ولم ينتظر يونايتد سوى دقيقتين ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 بقدم الشاب المتألق أماد ديالو.

وجاء الهدف بعد كرة طويلة خلف دفاع مانشستر سيتي مرسلة من ليساندرو مارتينيز وصلت إلى أماد الذي مر بها من أعلى الحارس إيدرسون ثم سددها في الشباك ببراعة.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.