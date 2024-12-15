تشكيل تشيلسي - عودة مادويكي في مواجهة برينتفورد
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 20:36
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعود نوني مادويكي لتشكيل البلوز بعد غياب بيدرو نيتو بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل البلوز كالتالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو - توسين أدارابيويو - ليفي كولويل - مارك كوكوريا
خط الوسط: إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو
أمامهما: نوني مادويكي - كول بالمر - جادون سانشو
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون
فيما جاء تشكيل برينتفورد كالتالي:
حراسة المرمى: مارك فليكين
خط الدفاع: مادس راسموسين - ناثان كولينز - إيثان بينوك - سيب فان دين بيرج
خط الوسط: كريستيان نورجارد - ييجور ياموليوك
أمامهما: برايان مبومو - ميكيل دامسجارد - كين لويس بوتر
خط الهجوم: يوان ويسا
ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.
فيما يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 23 نقطة من نفس عدد المباريات.