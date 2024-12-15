خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة الخامسة من الدوري المصري

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - دوري النيل

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة الخامسة يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري ويشهد هذا اليوم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

كذلك يلعب حرس الحدود ضد المصري، وطلائع الجيش ضد بتروجت.

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يوم الجمعة يلتقي موردن سبورت ضد البنك الأهلي، ويلعب الجونة ضد إنبي، وغزل المحلة ضد الاتحاد السكندري.

وتنتهي الجولة يوم السبت بمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الخامسة بعد تأجيل مباراته ضد سموحة بسبب انشغاله باللعب ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

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