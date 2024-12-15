الـ 13 في الكونفدرالية.. حسام عبد المجيد يصل لـ 100 مباراة مع الزمالك

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - 100 مباراة مع الزمالك

وصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك إلى مباراته رقم 100 بقميص النادي الأبيض.

جاء ذلك في مباراة الزمالك أمام المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب عبد المجيد 62 مباراة في الدوري المصري، و3 مباريات في السوبر المحلي، و10 مباريات في كأس مصر.

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أما على المستوى القاري، فلعب 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة في السوبر الإفريقي.

وفي كأس الكونفدرالية، هذه هي المباراة رقم 13 لعبد المجيد بقميص الزمالك.

وخلال هذه المباريات الـ 100، سجل عبد المجيد 8 أهداف حتى الآن، وتلقى 12 إنذارا وتعرض للطرد مرة واحدة.

المدافع الدولي بدأ مسيرته الاحترافية مع الزمالك في 2019، ولم يلعب لأي فريق آخر حتى الآن.

ولعب عبد المجيد مباراتين دوليتين مع المنتخب الأول، كما تواجد مع المنتخب الأولمبي الذي حقق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

الزمالك الكونفدرالية حسام عبد المجيد
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