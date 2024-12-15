الكونفدرالية - في تنزانيا.. أحداث مؤسفة بعد خسارة الصفاقسي ضد سيمبا

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

سيمبا - الصفاقسي

نشبت أحداثا عنيفة داخل أرض الملعب وفي المدرجات خلال لقاء سيمبا التنزاني ضد الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية.

وتعرض الصفاقسي للخسارة الثالثة على التوالي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية هذا الموسم.

وانتصر سيمبا بنتيجة 2-1 على الصفاقسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب بنجامين مكابا الدولي في دار السلام عاصمة تنزانيا.

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وشارك محمد الضاوي "كريستو" أساسيا في اللقاء وخرج في الدقيقة 72

وتقدم الأسود والأبيض بالهدف الأول عن طريق حازم حاج حسن في الدقيقة 3 بشكل مبكر.

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لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل سريعا في الدقيقة 7 عن طريق دينيس كيبو.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع في الشوط الثاني، واستطاع دينيس كيبو أن يقلب الطاولة ويخطف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع.

الهدف أثار غضب لاعبي الفريق التونسي واعتدوا على الحكم اعتراضا على تمديد الوقت الإضافي.

كما شهدت المدرجات مشاحنات بين جمهور الفريقين لتنتهي المباراة بفوز سيمبا.

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الفوز رفع رصيد سيمبا للمركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف شباب قسنطينة الجزائري، فيما يتذيل الصفاقسي الترتيب بدون أي رصيد.

الكونفدرالية الصفاقسي سيمبا
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