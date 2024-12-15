انتهت دربي مانشستر – سيتي (1)-(2) يونايتد.. فوز الأحمر

الشاب ديالو يزيد أوجاع بيب.. يونايتد ينتصر على سيتي في دربي مانشستر الأول لـ أموريم

تشكيل تشيلسي - عودة مادويكي في مواجهة برينتفورد

تشكيل دربي مانشستر – ثلاثي دفاعي لـ سيتي مقابل خماسي من أموريم مع يونايتد

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