انتهت دربي مانشستر – سيتي (1)-(2) يونايتد.. فوز الأحمر
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 18:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد
ق 90: جووووووول أماد ديالو والثاني
ق 88: جووووول برونو والتعادل من ركلة جزاء
ق 85: ركلة جزاااء يحصل عليها أماد
ق 74: فرصة التعادل تضيع من برونو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي
ق 40: فرصة التعادل تضيع
ق 39: مشادة بين اللاعبين بسبب ووكر وهويلوند
ق 37: جووووووول جفارديول والأول
ق 26: أماد ديالو يهدر فرصة الأول
ق 14: نزول كوبي ماينو بدلا من ماونت
ق 12: سقوط ماسون ماونت وتبديل اضطراري
انطلاق المباراة
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