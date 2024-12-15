انتهت دربي مانشستر – سيتي (1)-(2) يونايتد.. فوز الأحمر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد

ق 90: جووووووول أماد ديالو والثاني

ق 88: جووووول برونو والتعادل من ركلة جزاء

ق 85: ركلة جزاااء يحصل عليها أماد

ق 74: فرصة التعادل تضيع من برونو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي

ق 40: فرصة التعادل تضيع

ق 39: مشادة بين اللاعبين بسبب ووكر وهويلوند

ق 37: جووووووول جفارديول والأول

ق 26: أماد ديالو يهدر فرصة الأول

ق 14: نزول كوبي ماينو بدلا من ماونت

ق 12: سقوط ماسون ماونت وتبديل اضطراري

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر ستيي
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