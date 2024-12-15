انتهت الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) المصري.. فوز بهدف زيزو

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

زيزو - سمير فكري - الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الزمالك في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الفريقان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل لكلاهما.

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وانتصر بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 3-0 على إنييمبا النيجيري ليزاحم الفريقان بنفس رصيد النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: مشاركة سامادو وخالد الغندور للمصري

ق 72: مشاركة بابي بادجي وسامادو والقرموطي

ق 65: مشاركة حسام أشرف ومحمد شحاتة

ق 61: جووول أووول.. زيزو يسجل للزمالك من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق 60: تغيير أول بمشاركة دغموم بدلا من سمير فكري

ق 46: بطاقة صفراء لمحمود حمادة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 0-0

ق 45+3 رأسية زيزو ترتطم بالقائم بعد ركلة مباشرة نفذها السعيد

ق 35: بطاقة صفراء لنبيل عماد

ق 20: جاد يواصل التألق ويتصدى لتسديدة شلبي

ق 19: تسديدة من زيزو يتصدى لها جاد ويتابعها الجزيري بمراوغة الحارس وتسديدة ارتطمت بالقائم

ق 17: بطاقة صفراء للجزيري

ق 13: بطاقة صفراء لمحمد مخلوف بعد شد زيزو من قميصه في منتصف الملعب.

ق 9: سلسلة من التمريرات تصل لنبيل عماد الذي أطلق تصويبة قوية أبعدها جاد لركنية.

ق 7: تمريرة من السعيد لزيزو وتمريرة للسعيد من جديد الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن جاد يتألق ويحولها لركنية.

ق 4: مصطفى شلبي يمنع فرصة خطيرة للزمالك بعدما ارتطمت الكرة به أمام المرمى وهو متسللا

بداية اللقاء

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