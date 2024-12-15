تشكيل دربي مانشستر – ثلاثي دفاعي لـ سيتي مقابل خماسي من أموريم مع يونايتد
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:30
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بثلاثي دفاعي لفريقه في مواجهة مانشستر يونايتد.
ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في دربي مانشستر ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – يوشكو جفارديول
الوسط: إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – ماتيوس نونيز
الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو
على الجانب الآخر دفع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بخماسي في دفاع فريقه لمواجهة سيتي.
وجاء تشكيل يونايتد كالآتي:
المرمى: أندري أونانا
الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت
الوسط: ماسون ماونت – برونو فيرنانديز – مانويل أوجارتي – أماد ديالو
الهجوم: راسموس هويلوند
ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.