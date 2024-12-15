الكونفدرالية - بلاك بولز يصعق إنييمبا بثلاثية ويزاحم الزمالك والمصري مؤقتا

حقق بلاك بولز الموزمبيقي أول فوز بتاريخه في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية بالتفوق على إنييمبا النيجيري بنتيجة 3-0.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة رفقة المصري والزمالك اللذان سيلتقيان بعد قليل على استاد برج العرب.

وتقدم الفريق الموزمبيقي بهدف أكبروه ريمي في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

وفي الثاني أضاف فيديل سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 57، وعزز فرانسيس أيوبا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 64.

نهاية المباريات الــ 4️⃣ في كأس الكونفدرالية! 🔚#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/yjqIve3KBK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 15, 2024

الفوز رفع رصيد بلاك بولز لـ 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف بعد المصري والزمالك.

ويشارك بلاك بولز في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بعدما شارك في موسم 2022-23 بدوري الأبطال وودع مبكرا ضد بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الفريق قد حقق 3 انتصارات من قبل الأدوار التمهيدية ضد أليز فورت من جُزر القُمر وأوتوهو الكونغولي.

ليصبح الفوز اليوم على إنييمبا الأول في الأدوار الرئيسية بتاريخ النادي الذي تأسس في 2017.