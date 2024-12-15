الكونفدرالية - بلاك بولز يصعق إنييمبا بثلاثية ويزاحم الزمالك والمصري مؤقتا

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

فريق بلاك بولز

حقق بلاك بولز الموزمبيقي أول فوز بتاريخه في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية بالتفوق على إنييمبا النيجيري بنتيجة 3-0.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة رفقة المصري والزمالك اللذان سيلتقيان بعد قليل على استاد برج العرب.

وتقدم الفريق الموزمبيقي بهدف أكبروه ريمي في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

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وفي الثاني أضاف فيديل سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 57، وعزز فرانسيس أيوبا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد بلاك بولز لـ 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف بعد المصري والزمالك.

ويشارك بلاك بولز في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بعدما شارك في موسم 2022-23 بدوري الأبطال وودع مبكرا ضد بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الفريق قد حقق 3 انتصارات من قبل الأدوار التمهيدية ضد أليز فورت من جُزر القُمر وأوتوهو الكونغولي.

ليصبح الفوز اليوم على إنييمبا الأول في الأدوار الرئيسية بتاريخ النادي الذي تأسس في 2017.

الزمالك المصري الكونفدرالية بلاك بولز
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