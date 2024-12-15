مدربه ثم مساعده ثم منافسه.. أرقام كولر مع وضد جروس

تتجدد المواجهة مجددا بين كريستيان جروس ومارسيل كولر لكن هذه المرة في الملاعب المصرية.

وسبق وأن عمل كولر المدير الفني للأهلي مع كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك، كلاعب ثم مساعد مدرب ثم التنافس على رأس الجهاز الفني.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر على التعاقد مع كريستيان جروس الذي وصل إلى مصر لإتمام التعاقد. (التفاصيل من هنا)

ومن المقرر أن تكون أول مواجهة بين الثنائي في مصر يوم 22 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام مارسيل كولر كلاعب تحت قيادة كريستيان جروس:

لعب: 129 مباراة

سجل: 13 هدفا

يعتبر جروس ثاني أكثر مدرب لعب كولر تحت قيادته بفارق مباراة وحيدة.

أما أرقام مارسيل كولر ضد كريستيان جروس كمدير فني فجاءت كالآتي:

لعب: 18 مباراة

فوز كولر: 4

فوز جروس: 6

التعادل: 8

أكبر انتصار حققه كولر على جروس كان فوز سانت جالين على بازل 4-0 في نوفمبر 2000.

بينما أكبر انتصار لجروس على كولر كان فوز بازل على جراسهوبرز 4-0 في أغسطس 2003 وهي آخر مواجهة بين الثنائي.