خبر في الجول - جروس يصل مصر ويحضر مواجهة الزمالك ضد المصري

وصل كريستيان جروس المدير الفني إلى مصر تمهيدا لإعلان تعاقده مع فريق الزمالك.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه مع كريستيان جروس لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق قد تم بين الطرفين على أن يصطحب المدرب السويسري اثنين من المساعدين الأجانب.

كما علم FilGoal.com أن جروس قد وصل قبل ساعات قليلة إلى القاهرة لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يحضر جروس مباراة الزمالك ضد المصري في بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويقود أحمد مجدي المدرب المساعد للمدير الفني السابق جوزيه جوميز مواجهة المصري.

وكان جوزيه جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك قبل أن يعلن الفتح السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

ونجح جروس في تحقيق 29 انتصارا مع الزمالك في الولاية الأولى من 48 مباراة خاضهم مع الفريق.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.