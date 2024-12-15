تشكيل الزمالك - الونش أساسي أمام المصري.. وميشالاك والجزيري في الهجوم

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - محمود حمدي الونش

أعلن أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل مواجهة المصري في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام المصري على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويعود محمود الونش للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ تعرضه للإصابة أمام الإسماعيلي في 13 مايو 2023.

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ويبدأ الثلاثي سيف الجزيري ومصطفى شلبي وكونراد ميشالاك في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح.

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك.

ويتقاسم فريقا الزمالك والمصري صدارة الترتيب بـ 4 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

وكان الزمالك قد تغلب على بلاك بولز الموزمبيقي بينما تعادل مع إنييمبا.

أما المصري فتغلب على إنييمبا قبل أن يتعادل مع بلاك بولز.

الزمالك الكونفدرالية محمود حمدي الونش
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