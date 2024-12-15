تعرف أكثر على الجهاز المعاون لـ جروس في الزمالك

يعود ثنائي أجنبي رفقة كريستيان جروس في الجهاز الفني لقيادة الزمالك خلال ولايته الثانية.

ووصل كريستيان جروس المدير الفني إلى مصر تمهيدا لإعلان تعاقده مع فريق الزمالك.

وكشف FilGoal.com أسماء الجهاز المعاون للمخضرم السويسري في الزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يقربكم أكثر من الجهاز المعاون لجروس.

شيخ بوزيان

بوديان بن عربية الملقب بـ "شيخ بوزيان" مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري سبق وأن عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي.

كما سبق لبوزيان العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين بجانب العمل مع العديد من الاندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت الكويتي ومنتخب البحرين.

وسيعود صاحب الـ 51 عاما مجددا للزمالك بعدما عمل مؤخرا في نادي مولودية الجزائر.

توماس جروتر

مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية والذي يبلغ 58 عاما سبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة.

جروتر هو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997-98.

أمير عزمي مجاهد

مدافع الزمالك السابق خاض تجارب عديدة في اليونان بقميص باوك والشباب السعودي وديار بكر التركي وأيك القبرصي والتعاون السعودي وزوجديدي الجورجي والطلبة العراقي.

لعب أيضا في مصر لفرق حرس الحدود ومصر للمقاصة واعتزل في 2017 بعدما خاض تجربة أخيرة بقميص أيل كالوني اليوناني.

عقب الاعتزال عمل كمدرب لشباب الزمالك ثم مدرب مساعد رفقة كريستيان جروس في ولايته الأولى.

كما استمر مع خالد جلال في تجارب الزمالك والنجوم ونادي مصر والبنك الأهلي.

وتولى تدريب السكة الحديد والنجوم ثم عمل كمدرب مساعد رفقة باتريس كارتيرون في الزمالك.

وجاءت تجربته الفنية الأخيرة كمدرب رفقة الداخلية في دوري المحترفين هذا الموسم قبل أن يعود للعمل مع جروس.

محمد علاء

عمل كمحلل أداء في نادي لافيينا، ثم بدأ العمل كمحلل أداء في نادي الزمالك رفقة الجهاز الفني لمعتمد جمال واستمر مع جوزيه جوميز.

علاء سبق له الظهور عبر FilGoal.com كمحلل للمباريات.