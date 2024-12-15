عودة ثنائي أجنبي من جديد.. في الجول يكشف الجهاز المساعد لـ جروس مع الزمالك

استقر كريستيان جروس على الثنائي الأجنبي المعاون له في الجهاز الفني لقيادة الزمالك.

ووصل كريستيان جروس المدير الفني إلى مصر تمهيدا لإعلان تعاقده مع فريق الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع جروس لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز. (المزيد من التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com الجهاز المساعد لكريستيان جروس مع الزمالك:

- مخطط الأحمال: شيخ بوزيان

- مدرب حراس المرمى: توماس جروتر

- مدرب مساعد: أمير عزمي (حتى الآن)

- محلل الأداء: محمد علاء

ومن المقرر أن يحضر جروس مباراة الزمالك ضد المصري في بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويقود أحمد مجدي المدرب المساعد للمدير الفني السابق جوزيه جوميز مواجهة المصري.

وكان جوزيه جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك قبل أن يعلن الفتح السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

ونجح جروس في تحقيق 29 انتصارا مع الزمالك في الولاية الأولى من 48 مباراة خاضهم مع الفريق.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.