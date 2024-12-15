الرابع هذا الموسم.. مودرن سبورت يقبل استقالة طلعت يوسف

ابن الإسكندرية بدأ مع مسيرته مع الاتحاد السكندري بعمر 13 عاما ووصل للفريق الأول في 1974 واعتزل بقميص زعيم الثغر بعمر 28 عاما بسبب إصابة في الظهر.

سجل هدف فوز زعيم الثغر بلقب كأس مصر 1976 ضد الأهلي، وهو اللقب الأخير للنادي حتى الآن.

في 2020 كشف نادي الاتحاد عن رقم قياسي ليوسف كونه أكثر مدربا خوضا للمباريات في الدوري المصري متخطيا حاجز الـ 400 مباراة، والمسيرة ما زالت مستمرة، وأطلق عليه لقب "شيخ المدربين".

كما أطلق عليه لقب "جوزيه مورينيو" المصري بسبب أسلوبه الدفاعي.

تولى تدريب الاتحاد في 9 ولايات مختلفة، والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمصري وتليفونات بني سويف وبتروجت وسموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي والجونة وإنبي.

أفضل مركز حققه مع اتحاد الشرطة وطلائع الجيش في الدوري المصري كان المركز الرابع وتحقق في 3 مواسم.

وقاد تجربة خارجية في الملاعب الليبية بتدريب أهلي طرابلس 3 مرات سابقا، وقاده في 2017 للوصول لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سبق أن كشف مانويل جوزيه مدرب الأهلي وفي وقت سابق أن طلعت يوسف تولى تدريب الاتحاد قبل لقاء الأهلي في 2005 وحينها صرّح مدرب زعيم الثغر بثقته في الفوز، استغل جوزيه ذلك وحمّس لاعبيه وانتصر الأهلي 6-0 ورحل يوسف عن تدريب الاتحاد بعد مباراة واحدة وهي الهزيمة الأكبر في مسيرته حتى الآن.