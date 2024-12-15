ذا أثليتك: كونيا يواجه عقوبة الإيقاف بسبب أحداث لقاء إبسويتش

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا

يواجه البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون عقوبة الإيقاف بسبب الأحداث التي تلت مباراة فريقه ضد إبسويتش تاون.

ونشبت مشادة بين الفريقين عقب صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز قاتل لإبسويتش تاون بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وتسبب البرازيلي في كسر نظارة أحد رجال الأمن عقب نهاية اللقاء.

أخبار متعلقة:
تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري هاتريك تاريخي من كلويفرت يقود بورنموث للفوز على ولفرهامبتون ولفرهامبتون يواصل صحوته بفوز كبير على فولام.. وبرايتون يهزم بورنموث

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" أن إبسويتش تاون ينتظر تحرك الاتحاد الإنجليزي للتحقيق فيما حدث عقب اللقاء.

وشهد اللقاء عقب نهايته أيضا طرد راين أيت نوري عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب مشادة مع لاعبي إبسويتش تاون.

ولا تعد تلك أول مشادة تحدث بين لاعبي الولفز عقب نهاية اللقاء إذ دخل ماريو ليمينا في مشادة قوية مع جارود بوين عقب لقاء وست هام وهو ما تسبب في سحب شارة القيادة منه ومنحها لنيلسون سيميدو.

وأقيل جاري أونيل من تدريب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي بسبب سوء النتائج وفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

وقررت الإدارة إقالة المدرب بسبب سوء النتائج واحتلال الفريق للمركز الـ 19 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل الذئاب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 17.

وسيلتقي ولفرهامبتون في الجولة المقبلة يوم الأحد 22 ديسمبر مع ليستر سيتي.

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون ماتيوس كونيا
نرشح لكم
إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب
أخر الأخبار
مدرب الزمالك – جروس.. صاحب تذكرة الأحلام ومنعه تصريح العمل من المجد في لندن 21 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث هذا الموسم.. مودرن سبورت يقبل استقالة طلعت يوسف 33 دقيقة | الدوري المصري
استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: كونيا يواجه عقوبة الإيقاف بسبب أحداث لقاء إبسويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
عودة ثنائي أجنبي من جديد.. في الجول يكشف الجهاز المساعد لـ جروس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بحثا عن اللقب الأول.. سيدات الأهلي تواجهن فيروفيارو في نهائي إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
كرة طائرة - أول ممثل مصري.. وصول سيدات الزمالك إلى الصين للمشاركة في مونديال الأندية 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد