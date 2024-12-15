ذا أثليتك: كونيا يواجه عقوبة الإيقاف بسبب أحداث لقاء إبسويتش

يواجه البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون عقوبة الإيقاف بسبب الأحداث التي تلت مباراة فريقه ضد إبسويتش تاون.

ونشبت مشادة بين الفريقين عقب صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز قاتل لإبسويتش تاون بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وتسبب البرازيلي في كسر نظارة أحد رجال الأمن عقب نهاية اللقاء.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" أن إبسويتش تاون ينتظر تحرك الاتحاد الإنجليزي للتحقيق فيما حدث عقب اللقاء.

وشهد اللقاء عقب نهايته أيضا طرد راين أيت نوري عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب مشادة مع لاعبي إبسويتش تاون.

ولا تعد تلك أول مشادة تحدث بين لاعبي الولفز عقب نهاية اللقاء إذ دخل ماريو ليمينا في مشادة قوية مع جارود بوين عقب لقاء وست هام وهو ما تسبب في سحب شارة القيادة منه ومنحها لنيلسون سيميدو.

وأقيل جاري أونيل من تدريب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي بسبب سوء النتائج وفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

وقررت الإدارة إقالة المدرب بسبب سوء النتائج واحتلال الفريق للمركز الـ 19 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل الذئاب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 17.

وسيلتقي ولفرهامبتون في الجولة المقبلة يوم الأحد 22 ديسمبر مع ليستر سيتي.