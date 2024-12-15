إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن

استطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رأي الفرنسي بول بوجبا من أجل الانضمام للفريق في يناير المقبل.

بول بوجبا النادي : لاعب حر مانشستر سيتي

وأصبح بوجبا لاعبا حرا بعدما فسخ عقده مع يوفنتوس في نوفمبر الماضي.

ويحق له اللعب بدءا من مارس 2025 بعد تقليص مدة إيقاف لـ 18 شهرا والتي تعرض لها إثر إيجابية عينة المنشطات.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" فإن الفرنسي متردد في قبول عرض سيتي بعدما لعب من قبل للغريم مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن سيتي يقيم الخيارات المتاحة أمامه لتدعيم خط وسطه في يناير المقبل بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها وأبرزها رودري.

وأوضح التقرير إلى أن بوجبا لديه تحفظ على العودة لإنجلترا.

وأتم التقرير على أن الفرنسي يفضل حاليا اللعب في مستوى عالي سواء في الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الألماني.

وارتبط اسم بول مؤخرا بالانتقال لصفوف نيس الفرنسي.

واكتفى بوجبا خلال فترته الثانية بقميص يوفنتوس بارتداء قميص الفريق في 12 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

وحسبما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية في وقت سابق إن بوجبا يتدرب حاليا بشكل منفرد حيث يتواجد في ميامي في أمريكا.