إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

بول بوجبا

استطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رأي الفرنسي بول بوجبا من أجل الانضمام للفريق في يناير المقبل.

وأصبح بوجبا لاعبا حرا بعدما فسخ عقده مع يوفنتوس في نوفمبر الماضي.

ويحق له اللعب بدءا من مارس 2025 بعد تقليص مدة إيقاف لـ 18 شهرا والتي تعرض لها إثر إيجابية عينة المنشطات.

أخبار متعلقة:
هل يزامل عبد المنعم؟.. نيس يكشف موقفه من ضم بوجبا رومانو يكشف حقيقة عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد يوفنتوس يفسخ تعاقده مع بوجبا رومانو: بوجبا سيفسخ عقده مع يوفنتوس.. وموعد مشاركته في المباريات

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" فإن الفرنسي متردد في قبول عرض سيتي بعدما لعب من قبل للغريم مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن سيتي يقيم الخيارات المتاحة أمامه لتدعيم خط وسطه في يناير المقبل بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها وأبرزها رودري.

وأوضح التقرير إلى أن بوجبا لديه تحفظ على العودة لإنجلترا.

وأتم التقرير على أن الفرنسي يفضل حاليا اللعب في مستوى عالي سواء في الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الألماني.

وارتبط اسم بول مؤخرا بالانتقال لصفوف نيس الفرنسي.

واكتفى بوجبا خلال فترته الثانية بقميص يوفنتوس بارتداء قميص الفريق في 12 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

وحسبما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية في وقت سابق إن بوجبا يتدرب حاليا بشكل منفرد حيث يتواجد في ميامي في أمريكا.

مانشستر سيتي بول بوجبا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا أثليتك: كونيا يواجه عقوبة الإيقاف بسبب أحداث لقاء إبسويتش تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب
أخر الأخبار
مدرب الزمالك – جروس.. صاحب تذكرة الأحلام ومنعه تصريح العمل من المجد في لندن 22 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث هذا الموسم.. مودرن سبورت يقبل استقالة طلعت يوسف 34 دقيقة | الدوري المصري
استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: كونيا يواجه عقوبة الإيقاف بسبب أحداث لقاء إبسويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
عودة ثنائي أجنبي من جديد.. في الجول يكشف الجهاز المساعد لـ جروس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بحثا عن اللقب الأول.. سيدات الأهلي تواجهن فيروفيارو في نهائي إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
كرة طائرة - أول ممثل مصري.. وصول سيدات الزمالك إلى الصين للمشاركة في مونديال الأندية 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد