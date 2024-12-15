تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون

أقيل جاري أونيل من تدريب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي بسبب سوء النتائج وفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

وقررت الإدارة إقالة المدرب بسبب سوء النتائج واحتلال الفريق للمركز الـ 19 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأصبح أونيل ثالث مدرب يُقال من منصبه الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد إريك تين هاج من مانشستر يونايتد وستيف كوبر من ليستر سيتي.

وعانى الفريق لتحقيق الانتصارات مؤخرا إذ خسر 4 مباريات متتالية ضد بورنموث وإيفرتون ووست هام وأخيرا إبسويتش تاون.

وكان أونيل قد ساهم في إبقاء الذئاب الموسم الماضي بعدما تولى المهمة خلفا لجولين لوبيتيجي وأنهى الموسم في المركز الـ 14.

ويحتل الذئاب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 17.

وسيلتقي ولفرهامبتون في الجولة المقبلة يوم الأحد 22 ديسمبر مع ليستر سيتي.

وقاد أونيل تدريب الفريق منذ أغسطس 2023 في 63 مباراة فاز في 20 وخسر 32 وتعادل في 11.

وسبق للمدرب الإنجليزي تدريب بورنموث في موسم 2022-23 وحقق 11 فوزا من 37 مباراة.