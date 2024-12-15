29 انتصارا ولقب قاري.. ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك في الولاية الأولى

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع كريستيان جروس لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق قد تم بين الطرفين على أن يصطحب المدرب السويسري اثنين من المساعدين الأجانب. (التفاصيل من هنا)

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

ونجح جروس في تحقيق 29 انتصارا مع الزمالك في الولاية الأولى من 48 مباراة خاضهم مع الفريق.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وجاءت أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك كالآتي:

لعب: 48 مباراة

فاز: 29

خسر: 6

تعادل: 13

سجل الفريق: 88 هدفا

استقبل: 39 هدفا

وتعتبر تلك الولاية الثانية للمدرب السويسري مع الزمالك بعد رحيله عن قيادة الفريق في 2019.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.