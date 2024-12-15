خبر في الجول - الاتفاق تم بين الزمالك وجروس.. والجهاز المعاون

اتفق نادي الزمالك مع السويسري كريستيان جروس للعودة وقيادة الفريق من جديد.

ويأتي ذلك خلفا لرحيل البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن تدريب الزمالك لقيادة الفتح السعودي.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين الزمالك وكريستيان جروس لتولي المدرب السويسري مهمة تدريب الفريق.

ويأتي جروس إلى مصر لتدريب الزمالك رفقة 2 مساعدين أجانب.

بينما يتواجد مدرب مساعد مصري في الجهاز الفني والأقرب حتى الآن هو أمير عزمي مجاهد.

كما استقر مجلس إدارة الزمالك على استمرار محمد علاء في منصب محلل الأداء.

وتعتبر تلك الولاية الثانية للمدرب السويسري مع الزمالك بعد رحيله عن قيادة الفريق في 2019.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.