دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال

يعود الأهلي إلى استكمال مشواره الإفريقي وذلك بعد نهاية مشاركته في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال بالخسارة أمام باتشوكا المكسيكي.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وخسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي.

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ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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