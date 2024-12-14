دوري أبطال إفريقيا - الترجي يفوز على بيراميدز وينفرد بصدارة المجموعة
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 23:30
كتب : FilGoal
فاز الترجي على منافسه بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.
يوسف بلايلي
النادي : الترجي
وسجل يوسف البلايلي وإلياس موكوانا ثنائية الترجي التونسي.
وتعرض روجر أهولو لاعب الترجي لإصابة قوية بعد اصطدام هوائي أدى إلى خروجه في الدقيقة 28.
وأحرز البلايلي الهدف الأول للترجي في الدقيقة بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد من داخل منطقة الجزاء بقوة.
صاروخية من يوسف بلايلي تسكن شباك بيراميدز#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي #بيراميدز pic.twitter.com/T2Iao7SQFr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ضاعف موكوانا النتيجة بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.
إلياس موكونا يضيف الهدف الثاني للترجي في شباك بيراميدز عند الدقيقة 45+3
#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي #بيراميدز pic.twitter.com/Cfo7c8Pp4N— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024
وسيطر الترجي تماما على مجريات وإيقاع المباراة، وخفض من سرعتها في الشوط الثاني.
وتعتبر أخطر الفرص في الشوط الثاني كانت من قبل الترجي عن طريق كوناتي بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت المرمى عقب عرضية أرضية في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة وصل الترجي للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.
بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.
ويأتي ساجرادا ودجوليبا في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.