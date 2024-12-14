دوري أبطال إفريقيا - الترجي يفوز على بيراميدز وينفرد بصدارة المجموعة

فاز الترجي على منافسه بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف البلايلي وإلياس موكوانا ثنائية الترجي التونسي.

وتعرض روجر أهولو لاعب الترجي لإصابة قوية بعد اصطدام هوائي أدى إلى خروجه في الدقيقة 28.

وأحرز البلايلي الهدف الأول للترجي في الدقيقة بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد من داخل منطقة الجزاء بقوة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ضاعف موكوانا النتيجة بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.

وسيطر الترجي تماما على مجريات وإيقاع المباراة، وخفض من سرعتها في الشوط الثاني.

وتعتبر أخطر الفرص في الشوط الثاني كانت من قبل الترجي عن طريق كوناتي بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت المرمى عقب عرضية أرضية في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة وصل الترجي للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.

ويأتي ساجرادا ودجوليبا في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.