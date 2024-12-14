تشكيل الترجي - يوسف البلايلي يقود الهجوم ضد بيراميدز

أعلن لورينتيو ريجيكامبف المدير الفني لـ الترجي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز.

ويواجه الترجي خصمه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقود يوسف البلايلي هجوم الفريق التونسي.

ويلعب البرازيلي رودريجو رودريجيز بشكل أساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: رائد بوشنيبة - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: روجير أهولو - حسام تقا - عبد الرحمن كوناتي

خط الهجوم: إلياس موكونا - يوسف البلايلي - رودريجو رودريجيز

ويتصدر بيراميدز مجموعته بالتساوي مع الترجي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي ساجرادا ودجوليبا في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.