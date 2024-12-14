مجموعة الأهلي - لصالح الأحمر في غيابه.. أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان

تعادل ستاد أبيدجان الإيفواري مع ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم أورلاندو بركلة جزاء ماكجوبا إفيدينس من ركلة جزاء في الدقيقة 45 + 3.

وفي الدقيقة 54 تعادل عثمان ميتي لستاد أبيدجان في الدقيقة 54، بعد تمريرة من أداما تراوري.

النتيجة رفعت رصيد أورلاندو إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لم يلعب مباراته الثالثة بعد.

أمام ستاد أبيدجان فحصد نقطته الأولى في المركز الأخير، بينما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لانشغاله بمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب الأحمر مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة يوم 22 ديسمبر.

ويتواجد الأهلي في قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي اليوم السبت.

الفائز من هذه المباراة سيواجه ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.