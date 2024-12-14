بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي

بمشاركة لاعبه المصري سام مرسي، حقق إبسويتش تاون فوزا طال انتظاره على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إبسويتش بهدف عكسي في الدقيقة 15 سجله مات دوهيرتس.

وفي الدقيقة 72 تعادل ماتيوس كونيا للذئاب، بعد تمريرة من جونسالو جيديش.

وأخيرا في الدقيقة 94، سجل جاك تايلور هدف الفوز بعد تمريرة من جاك كلارك.

وبعد نهاية المباراة تعرض الجزائري ريان أيت نوري ظهير وولفرهامبتون للطرد.

وبذلك يحقق إبسويتش فوزه الثاني في 16 مباراة، بجانب 6 تعادلات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

على الجانب الآخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

الفوز هو الأول لإبسويتش على ولفرهامبتون منذ نوفمبر 2014.

في تلك الفترة التقى الفريقان 7 مرات، بواقع 5 تعادلات وانتصارين للذئاب.

على الجانب الآخر سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد.

تقدم جاكوب ميرفي في الدقيقة 30، بعد تمريرة حاسمة من أنتوني جوردون.

وفي الدقيقة 47 سجل برونو جيماريش الهدف الثاني بصناع لويس هال.

وسجل ألكساندر إيزاك ثالث الأهداف في الدقيقة 50، ثم صنع الرابع لميرفي الدقيقة 60.

الفوز هو الأول لنيوكاسل بعد 4 مباريات متتالية بلا انتصار في الدوري.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.