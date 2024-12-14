مؤتمر علي ماهر: ثقتي كبيرة في لاعبي المصري.. وندرك تماما مدى صعوبة لقاء الزمالك

شدد علي ماهر المدير الفني لـ المصري على ثقته في لاعبيه قبل لقاء الزمالك في الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في السادسة مساء غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "نأمل في تقديم الفريقين لمباراة قوية تليق بالكرة المصرية".

وأضاف "نحترم الزمالك حامل اللقب وندرك تماما مدى صعوبة المباراة".

وواصل "اللاعبون مستعدون تماما للمباراة وعلى قدر المسؤولية دائما وتركيزنا فقط على المباراة بعيدا عن المؤثرات الخارجية".

وشدد "ثقتي كبيرة في لاعبي المصري وأطالبهن بالحفاظ على تركيزهم دوما".

وأتم "طموحاتنا كبيرة ونأمل في تحقيق آمال جماهير المصري العظيمة".

وعُقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.

بينما فاز المصري على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.