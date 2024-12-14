أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

تعادل أرسنال مع ضيفه إيفرتون بلا أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يضيع الجانرز فرصة الاستفادة من تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل مع فولام بهدفين لكل فريق.

البداية أتت برأسية قوية من عبد الله دوكوريه لاعب إيفرتون، ولكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 6.

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وفي الدقيقة 29 سدد مارتن أوديجارد ولكن تصدى لها حارس التوفيز جوردان بيكفورد.

وحاول جابرييل مارتينيلي بجهد فردي رائع في الدقيقة 43، ولكن مرة أخرى تصدى بيكفورد.

وأهدر بوكايو ساكا أخطر فرصة في بداية الشوط الثاني بتسديدة تصدى لها جوردان بيكفورد في الدقيقة 47.

وأتى جورجينيو وإيثان نوانيري بدلا من ديكلان رايس ومارتن أوديجارد في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 66 أتى أرماندو برويا ويسبر ليندستروم بدلا من دومينيك كالفرت لوين وجاك هاريسون في صفوف إيفرتون.

على الجانب الآخر أتى توماس بارتي وجابرييل جيسوس بدلا من مايلز لويس سكيلي وميكيل ميرينو في الدقيقة 69.

ثم أتى لياندرو تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 91 احتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال بعد سقوط يورين تيمبر، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء القرار.

النتيجة تركت أرسنال في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

تشيلسي أيضا يسبق أرسنال برصيد 31 نقطة، وله مباراة في الجولة غدا الأحد أمام برينتفورد.

ويأتي مانشستر سيتي رابعا برصيد 27 نقطة، وله مباراة أيضا ضد مانشستر يونايتد.

بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة أمام ليفربول.

أرسنال الدوري الإنجليزي
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